Paname Best Player, le Ballon d'Or francilien

La rédaction

Récompensant le meilleur joueur francilien, le Paname Best Player pourrait devenir l'un des trophées majeurs en France dans les années à venir. Lors des dernières éditions, le trophée a été remporté par des joueurs qui s'imposent aujourd'hui dans leurs clubs respectifs comme des futurs tauliers. Le Tunisien Hannibal Mejbri, l'attaquant français du Bayern Munich Mathys Tel et celui de l'ES Sétif Saïd Arab ont récemment remporté cette consécration. Cette saison, le Paname Best Player revient après une longue absence due à la COVID-19.

La cérémonie du Paname Best Player aura lieu le mois de mai prochain à l'Avant Seine (92700), elle sera composée d'un jury d'entraîneurs, de recruteurs de clubs ainsi que de Paname Foot . La cérémonie récompensera le meilleur joueur par catégorie (U15, U16, U17, U18, U19), la meilleure joueuse de la catégorie U15 et U18 ainsi que le meilleur staff masculin et féminin. La cérémonie sera animée par le journaliste Smaïl Bouabdellah accompagné de plusieurs acteurs de la balle ronde ainsi que ceux de la culture urbaine.

L'Ile de France, le réservoir du football françai