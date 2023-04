Mbappé, Neymar, Messi… Le PSG tourne la page, qui doit rester ?

La rédaction

À l’approche de la fin de la saison et donc de l’ouverture du mercato, le PSG aurait pris la décision de mettre un terme à la MNM. Pour diverses raisons, les dossiers Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont flous. Mais selon vous, quelle star doit à tout prix rester au Paris Saint-Germain ? C’est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi forment la MNM depuis l’arrivée du septuple Ballon d’or en août 2021. Néanmoins, malgré les promesses, les trois stars n’ont pas répondu aux attentes sportives en sortant par la petite porte de la Ligue des champions à deux reprises au stade des 1/8èmes de finale face au Real Madrid l’année dernière et contre le Bayern Munich cette saison. D’après RMC Sport, l’heure est aux changements en coulisse et notamment sur le front de l’attaque du PSG. Le démantèlement de la MNM serait programmé.

Messi sur le départ, tout dépendrait de Mbappé selon Landreau

À première vue, Lionel Messi est l’option la plus viable pour mettre un terme à la MNM puisque son contrat ne court que jusqu’en juin prochain au PSG. Cependant, le Paris Saint-Germain n’aurait pas encore tranché quant à une éventuelle prolongation de contrat ou non pour Messi. Certains observateurs dont Jérôme Rothen et Daniel Riolo réclament ouvertement son départ et celui de Neymar cet été. Pour Mickaël Landreau, la situation n’est pas si simple. « Dans un idéal, il faut construire autour de Mbappé qui est jeune, qui a un énorme potentiel et qui répond présent à travers ses performances. Construire une équipe qui est solide autour de lui, défensivement, athlétiquement. Par contre à l’inverse, s’il s’en va, garder Messi avec Neymar peut-être judicieux avec des joueurs qui courent autour ».

Mercato : Mbappé relance le feuilleton, le PSG est à sa merci https://t.co/EGLKSnikxz pic.twitter.com/NS8Savhm1b — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Neymar ne veut pas bouger, Mbappé se poserait des questions