Mbappé peste contre le PSG, son plan machiavélique dévoilé

Jeudi dernier, le PSG lançait officiellement sa campagne de réabonnement en diffusant une vidéo avec un Kylian Mbappé omniprésent. Un choix, qui a agacé la star française. Le joueur de 24 ans a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. Pour Habib Beye, Mbappé a décidé de le faire publiquement pour créer un impact plus important.

Le PSG pensait bien faire en mettant en avant Kylian Mbappé sur une vidéo, censé promouvoir sa campagne de réabonnement. Mais le club parisien n'a fait que provoquer la colère du joueur, qui n'a pas été prévenu par ses dirigeants. « À aucun moment, je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain » a-t-il lâché sur Instagram. Un choix, qui a interpellé. Pourquoi avoir exprimé son mécontentement sur la place publique plutôt qu'en interne ? Sur le plateau du CFC , Habib Beye a tenté de répondre à cette question.

«Mieux vaux avoir cet idiot», la confidence hallucinante du Real Madrid avec Mbappé https://t.co/4Adh6TZ8ZE pic.twitter.com/vKHGqc7bfd — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Mbappé cherchait de l'impact

« C’est la logique d’impact de communication. Ce n’est pas pour toucher un minimum de gens. Lorsque vous communiquez c’est pour impacter le plus de monde possible. Si demain il va voir Nasser Al-Khelaïfi en disant : je ne suis pas content de la vidéo qui est sortie, il ne se passe rien dans l’impact que va créer le fait de retirer la vidéo. Nasser va appeler quelqu’un, la vidéo sera retirée, pas de problèmes » a déclaré l'ancien joueur de l'OM. Car selon lui, Mbappé souhaite obtenir un poids plus important dans le paysage du football français.

« Il veut mettre du poids dans chaque décision que va prendre le PSG »

« Lui, ce qu’il recherche, c’est justement l’impact de sa déclaration. Sa volonté, c’est qu’à chaque fois qu’il déclare quelque chose, c’est d’exister et d’impacter au maximum. Quand il fait le tweet sur Noël Le Graët, il peut très bien aussi prendre son téléphone et appeler la Fédération. Il veut mettre du poids dans chaque décision que va prendre le PSG à son encontre individuellement, il veut maîtriser tout ça » a-t-il confié. Pour lui, il n'y a aucun doute : Mbappé devient plus grand que le PSG.

« Sa recherche c’est d’avoir le plus grand rayonnement possible »