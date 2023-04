«C’est un diamant» : le PSG veut régaler Mbappé et le sortir du piège

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG prépare déjà son mercato estival, Rayan Cherki fait toujours partie des pistes étudiées par Luis Campos. Considéré comme « un diamant » par Laurent Blanc, l’international espoir français a été sifflé par ses propres supporters ce dimanche. Une scène qui n’a pas plu à l’entraîneur de l’OL.

Kylian Mbappé le sait depuis plusieurs années, Rayan Cherki est un joueur spécial. « Il ne faut pas lui parler d’âge », avait posté l’attaquant du PSG lors du premier doublé en carrière du milieu offensif de l’OL. Quelques années sont passées depuis, Cherki est loin du pic de sa forme mais il est dans la meilleure saison de sa carrière. Le PSG l’a compris et après avoir tenté sa chance l’hiver dernier, Luis Campos reviendra à la charge cet été révélait le journal L’Équipe .

Cherki sifflé par son propre public

Car à Lyon, Rayan Cherki vit une saison mouvementée. Ce dimanche, l’international espoir français a même été sifflé par ses propres supporters, sûrement frustrés par l’élimination en demi-finale de Coupe de France. « Un joueur comme lui peut faire des différences. On peut toujours sortir du match [...]. Rayan a de la personnalité, il a ses défauts et ses qualités. C’est un joueur qu'il faut encore développer, le perfectionner. C’est un diamant et il faut le tailler encore. Il a des choses à améliorer dans son jeu. Ce n’est pas en le sifflant que tu vas améliorer quoi que ce soit. Le caractère, il l’a », a reconnu Laurent Blanc en conférence de presse, avant de commenter les sifflets à l’encontre de son joueur.

«Je trouve ça un peu maladroit pour ne pas dire autre chose»