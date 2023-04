PSG : Galtier craque en direct, les raisons sont dévoilées

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Samedi soir, après la victoire du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice, Christophe Galtier a chambré les supporters niçois qui l’ont insulté lui et sa mère. Sur les nerfs en conférence de presse, le technicien français n’a pas été tendre. Ce clash dure depuis près d’un an, il avait même débuté lorsque Galtier entraînait l’OGC Nice.

Le PSG n’avait pas le droit à l’erreur samedi soir sur la pelouse de l’OGC Nice. Mis en danger à de nombreuses reprises, Paris a pu compter sur un très grand Gianluigi Donnarumma. Très efficace sur le peu d’occasions obtenues, le PSG l’a emporté 2-0, un match que n’oubliera pas Christophe Galtier. Ancien coach des Aiglons, Galtier a été insulté par les supporters niçois mais surtout sa mère s’est retrouvée visée par une banderole haineuse.

Le coup de gueule énorme de Galtier

« Pourquoi j'ai réagi comme ça? Vous avez vu?! Vous avez lu?! Vous avez entendu?! Ma maman, elle a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne », s’est agacé l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Même si Christophe Galtier a permis à l’OGC Nice de décrocher une qualification en Coupe d’Europe la saison dernière, c’est pour une autre raison que la relation est aussi conflictuelle.

Les raisons du clash entre les supporters niçois et Galtier