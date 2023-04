PSG : Galtier craque totalement et se fait tacler

Axel Cornic

Si son Paris Saint-Germain a remporté la victoire sur l’OGC Nice ce samedi (0-2), Christoiphe Galtier n’a pas vraiment digéré la réaction de ses anciens supporters. C'était en effet tendu après la rencontre, la faute notamment à une banderole insultante envers le coach parisien, qui n’a pas manqué de réagir.

Décidément, c’est très tendu autour de Christophe Galtier en cette fin de saison. Critiqué et déjà annoncé sur le départ, le coahc du PSG a du faire face à la colère des supporters de l’OGC Nice, qui l’ont copieusement sifflé et même attaqué via une banderole insultante qui a beaucoup fait parler.

Enorme danger, le PSG est prévenu https://t.co/rR3yNnDies pic.twitter.com/C1nEL6UgCe — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Landreau ne comprend pas

En marge de la rencontre, Galtier a réagit aux attaques allant notamment devant les supporters niçois et provoquant une petite altercation avec certains de ses anciens joueurs. Une réaction pas vraiment comprise par tout le monde. « Les ultras à Nice et comme dans d’autres stades, c’est pareil à Nantes, à Rennes, il y a des classiques... (Il chante) La mama di Landreau est une putana (Il reprend). Je l’ai entendu pendant 15 ans quand j’allais au stade du Ray » a expliqué Mickaël Landreau, sur Canal + . « Après on ne dit pas ça s’excuse ou pas, mais moi ça me motivait, j’avais envie de faire un grand match ».

« Galtier doit prendre de la hauteur »