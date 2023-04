Il sauve le PSG, le vestiaire hallucine

Hugo Chirossel

Samedi soir, le PSG est allé chercher une victoire très importante sur la pelouse de l’OGC Nice (0-2). Avec ce succès, le club de la capitale conserve ses six points d’avance sur le RC Lens, avant de le recevoir le week-end prochain au Parc des Princes. Une victoire obtenue notamment grâce à un grand Gianluigi Donnarumma, dont la performance a été saluée par Christophe Galtier et Marquinhos.

Si le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’OGC Nice samedi soir (0-2), il peut remercier Gianluigi Donnarumma. Ce dernier était infranchissable lors de cette rencontre et a même été élu homme du match. Auteur de sept arrêts, la performance du gardien italien a été saluée par son capitaine, Marquinhos, ainsi que son entraîneur, Christophe Galtier.

Mbappé clashe le PSG, le patron du vestiaire intervient https://t.co/vGJZPxflZD pic.twitter.com/t7ddniYhk9 — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

« Un grand gardien qui nous sauve quand on en a besoin »

« C’est vrai, une grande équipe il faut un grand gardien. Aujourd’hui, il a été là. On essaie le moins possible d’avoir le ballon qui arrive vers lui. Mais quand il est arrivé, il a répondu présent aujourd’hui. Ça nous fait du bien, ça donne confiance à l’équipe. Et le résultat, ça passe aussi par un grand gardien qui nous sauve quand on en a besoin », a déclaré Marquinhos en zone mixte.

« Il a été décisif sur pas mal de situations »