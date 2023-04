PSG : Après le clash, il snobe Galtier

Hugo Chirossel

Samedi soir, Christophe Galtier faisait son retour à l’Allianz Riviera, un peu moins d’un an après son départ de l’OGC Nice. L’entraîneur du PSG retrouvait certains de ses anciens joueurs, notamment Jean-Clair Todibo, avec qui il y a eu des tensions la saison passée, notamment en ce qui concerne le ramadan. Les deux hommes ont eu un échange plutôt froid à l’issue de la rencontre.

Alors que le PSG est allé chercher une victoire très importante sur la pelouse de l’OGC Nice samedi soir (0-2), cette rencontre marquait également le retour de Christophe Galtier à l’Allianz Riviera. Désormais sur le banc du club de la capitale, après une saison passée chez les Aiglons , l’entraîneur français a été l’objet d’une banderole déployée par la Tribune Populaire Sud.

Les retrouvailles glaciales entre Galtier et Todibo

« Avant/Après, la mama di Galtier », pouvait-on lire sur cette banderole, qui a été suivie d’un chant insultant envers la mère de Christophe Galtier. Très remonté par cela à l’issue de la rencontre, l’entraîneur du PSG a également eu des retrouvailles glaciales avec son ancien joueur Jean–Clair Todibo. Samedi dans la journée, Nice-Matin avait révélé un clash entre les deux hommes la saison dernière, après que Christophe Galtier ait demandé à ses joueurs musulmans de ne pas jeûner pendant le ramadan.

L'échange entre Christophe Galtier et Jean-Clair Todibo à la fin de #OGCNPSG 🗣️ pic.twitter.com/xZJuam7fnW — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 8, 2023

« Et si on te le fait à toi ? »