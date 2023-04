Un gros clash révélé avec Galtier à cause du ramadan

Hugo Chirossel

Alors qu’il a débuté depuis plusieurs jours maintenant, le ramadan est au cœur des débats en Ligue 1. Des entraîneurs, comme par exemple Antoine Kombouaré au FC Nantes, refusent d’utiliser les joueurs qui jeûnent. S’il est désormais sur le banc du PSG, Christophe Galtier s’était retrouvé au milieu d’un clash avec Jean-Claire Todibo à ce sujet lorsqu’il officiait encore à l’OGC Nice.

Ce samedi, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour le club de la capitale, qui a vu le RC Lens revenir à trois points après sa victoire face à Strasbourg vendredi (2-1). D’autant plus que les Parisiens affronteront les Sang et Or le week-end prochain.

Galtier a demandé à ses joueurs musulmans de ne pas jeûner

Une rencontre particulière pour Christophe Galtier, qui a quitté l’OGC Nice pour rejoindre le PSG l’été dernier. L’histoire entre l’entraîneur parisien et les Aiglons ne s’était d’ailleurs pas très bien terminée. Christophe Galtier était notamment en conflit avec Julien Fournier, qui était à ce moment-là directeur sportif. Mais d’après les informations de Nice-Matin , un clash aurait également éclaté avec Jean-Clair Todibo.

Clash entre Todibo et Galtier