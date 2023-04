Mbappé clashe le PSG, le patron du vestiaire intervient

Amadou Diawara

Alors qu'il n'a pas du tout apprécié la vidéo du PSG pour le lancement de sa campagne de réabonnement au Parc des Princes, Kylian Mbappé n'a pas manqué de le faire savoir, et ce, en clashant le club parisien. Interrogé sur cette affaire, Marquinhos a révélé qu'il avait demandé des explications à son coéquipier.

Pour lancer sa campagne de réabonnement au Parc des Princes, le PSG a publié une vidéo où Kylian Mbappé est le principal protagoniste. Toutefois, aucune des autres stars du PSG n'est affichée. En effet, seuls Nuno Mendes et quelques titis parisiens sont présents. Ce qui a provoqué la colère de Kylian Mbappé.

«Le PSG n'est pas le Kylian Saint-Germain»

« Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain » , s'est emporté Kylian Mbappé via une story postée sur Instagram .

«J'ai demandé vite fait, il a expliqué sa vision»