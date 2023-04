Affaire Mbappé : Une décision radicale du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du côté du PSG, la semaine a été marquée par la sortie de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. L’attaquant parisien n’avait pas manqué d’afficher son mécontentement face à la vidéo de la campagne d’abonnement pour la saison prochaine. Bruno Salomon espère donc que le PSG va taper du poing sur la table.

La publication de Kylian Mbappé sur Instagram a mis le feu à Paris. Visiblement très agacé par la vidéo publiée par le PSG pour la campagne d'abonnement en vue de la saison prochaine, l'attaquant français, qui est quasiment le seul joueur mis en avant, n'a pas hésité à pousser un coup de gueule.

Mbappé a réclamé son arrivée, il agace au PSG https://t.co/vxLyZF3d5N pic.twitter.com/9dzqFoNpEx — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

«Le PSG n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain»

« À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », écrivait Kylian Mbappé en story Instagram . Mais pour Bruno Salomon, journaliste de France Bleu , estime que le PSG doit clairement se faire respecter.

«Le PSG ferait bien de taper du poing sur la table»