Panique au PSG, l’OM lâche un coup de pression

Florian Barré

Alors que l’OM est troisième de la Ligue 1, à six points du PSG leader, l’espoir est de mise dans l’optique d’un titre de champion de France. Tout porte à croire que le club olympien, comme Lens (2e), peut rafler le trophée au vu de la forme inquiétante du Paris Saint-Germain devant. Pour autant, Sead Kolasinac, présent en conférence de presse ce vendredi, refuse de griller les étapes.

La fin de saison approche, l’importance des matchs s’accroît et l’OM continue sa mission « Ligue des champions » ce dimanche contre Lorient. L’objectif est simple pour les hommes d’Igor Tudor, gagner tous les matchs et ce, en espérant des faux-pas de Lens et du PSG, auquel cas, le club phocéen se dirigerait vers une qualification en C1 au minimum et un titre de champion de France au mieux, attendu à Marseille depuis la saison 2009-2010.

Kolasinac veut gagner tous les matchs

En conférence de presse avec son entraîneur Igor Tudor, Sead Kolasinac s’est montré serein concernant l’idée d’être champion en fin de saison : « Nous croyons en nous. Tous les gens qui supportent l'OM croient aussi en nous. On se concentre seulement sur une chose: c'est la dernière partie de la saison, il faut gagner tous les matchs. Ce qui arrivera à la fin, personne ne sait » a lâché le défenseur. Méfiance tout de même puisque la semaine passée, l’Olympique de Marseille a perdu, aux dépens de Lens, sa deuxième place en Ligue 1, au terme d’un match assez poussif contre Montpellier (1-1).

Une bataille à trois pour le titre