Mbappé affole le PSG, il annonce la fin de l’histoire

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a fait polémique jeudi en chargeant le PSG sur ses réseaux sociaux en raison de la vidéo de campagne de réabonnement qui n’était pas du tout à son goût. Christophe Galtier a réagi en conférence de presse, mettant un terme eu feuilleton en assurant que tout était réglé en interne.

Via une story Instagram diffusée jeudi, Kylian Mbappé a fait parler en critiquant ouvertement le PSG qui avait utilisé son image à l’occasion d’une vidéo pour la campagne de réabonnement au Parc des Princes : « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », avait lâché l’attaquant français.

Mbappé : Il lâche le PSG, rien ne va plus https://t.co/GasFdxBVg1 pic.twitter.com/ia0GggUqXb — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

Mbappé a déclenché une polémique

Un message qui en disait long sur la colère de Mbappé, visiblement remonté contre le contenu de cette vidéo dans laquelle il s’estime largement surexposé. La polémique a fait beaucoup de bruit ces dernières heures, et de passage en conférence de presse vendredi après-midi, Christophe Galtier a malgré tout essayé de calmer le nouveau feuilleton du moment au PSG.

« Le malentendu est dissipé »