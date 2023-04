PSG - Messi : Une offre historique est dégainée

Florian Barré

Cela fait maintenant de longues semaines que l’avenir de Lionel Messi est au coeur des discussions. Dans sa dernière année de contrat au PSG, l’Argentin a une décision à prendre pour la suite de sa carrière. L’Arabie saoudite continue de militer pour une arrivée de la Pulga cet été et est prête à proposer une somme folle au récent champion du monde.

En 2021, Lionel Messi signait un contrat de 2 ans avec le PSG. Cet engagement touche aujourd’hui à sa fin et la question est de savoir si l’Argentin sera encore à Paris la saison prochaine. Pour le moment, rien n’est encore acté même si un départ en direction du FC Barcelone semble prendre forme. Pour contrecarrer les plans du club catalan, l’Arabie saoudite toute entière se met au diapason pour faire venir Messi.

Messi en Arabie saoudite jusqu’en 2030?

Ce vendredi, le journal espagnol Marca affirme que le gouvernement saoudien a accepté d’élever le montant de l’offre faite en décembre à Cristiano Ronaldo, aujourd’hui joueur d’Al-Nassr. Concrètement, la proposition s'élèverait à 350M€ pour chacune des deux saisons jusqu’à sa retraite puis sera prolongée lors de la reconversion de Lionel Messi jusqu'en 2030 en tant qu’ambassadeur de l'Arabie saoudite, en vue du Mondial que le pays souhaite organiser.

Messi privilégie un retour à Barcelone

En acceptant cette offre pharaonique, Lionel Messi pourrait alors imiter Cristiano Ronaldo et s’envoler pour l’Arabie Saoudite. Cependant, réclamé par les supporters, les joueurs et les dirigeants du Barça, l’Argentin se verrait bel et bien rentrer dans le club qui l’a vu grandir selon les rumeurs les plus insistantes.