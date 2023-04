Mbappé déclenche une polémique au PSG, le clan Macron s'en mêle

Thibault Morlain

Ce jeudi, pour faire la promotion de sa campagne d'abonnements pour la saison prochaine, le PSG avait notamment utilisé une interview de Kylian Mbappé. De quoi déclencher la colère de ce dernier. Sur les réseaux sociaux, soucieux de son image, Mbappé a poussé un énorme coup de gueule. Depuis, l'affaire fait énormément parler, même au plus haut de l'Etat puisqu'Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a livré son avis.

Voilà une polémique dont le PSG se serait bien passé au milieu d'une crise sportive. Encore plus quand elle concerne Kylian Mbappé. En voyant une vidéo du club de la capitale qui semblait anodine, le crack de Bondy s'est permis de poster un message fracassant sur Instagram : « Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain ».

Mbappé : Il lâche le PSG, rien ne va plus https://t.co/GasFdxBVg1 pic.twitter.com/ia0GggUqXb — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

« C'est parfaitement compréhensible »

Dans la foulée de ce message de Kylian Mbappé, ça s'est enflammé de partout. La réaction du joueur du PSG a fait énormément réagir, y compris la ministre des Sports, membre du gouvernement Macron. Pour Europe 1 , Amélie Oudéa-Castéra a lâché : « Que Kylian Mbappé, notre immense champion et nouveau capitaine, soit sensible très sensible à cette question, c'est parfaitement compréhensible. Et qu'il le soit sous l'angle de son droit à l'image inidividuel comme sur le plan de l'image collectif quand il est en équipe de France ».

« Il faut que ce soit bien ordonné »