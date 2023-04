Sauveur du PSG, il jubile

Hugo Chirossel

Le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’OGC Nice samedi soir, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 (0-2). Un succès qui permet aux Parisiens de conserver leurs six points d’avance sur le RC Lens au classement. Le club de la capitale a pu compter sur un grand Gianluigi Donnarumma, qui l’a sauvé à de multiples reprises contre les Aiglons.

Après la victoire du RC Lens face à Strasbourg vendredi (2-1), le PSG devait à tout prix l’emporter samedi soir sur la pelouse de l’OGC Nice (0-2). Une victoire obtenue à la suite des buts de Lionel Messi et Sergio Ramos, mais surtout grâce à un très bon Gianluigi Donnarumma.

« Je suis très content de moi »

L’international italien a été auteur d’une très grosse performance contre l’OGC Nice. Parfois pointé du doigt en ce qui concerne ses performances, Gianluigi Donnarumma a répondu présent samedi soir à l’Allianz Riviera, où il a été auteur de sept arrêts. Satisfait de sa prestation et du résultat obtenu par son équipe à l’issue de la rencontre, le gardien âgé de 24 ans n’oublie pas que le PSG aura un autre match difficile à négocier le week-end prochain, lors de la réception du RC Lens.

« Nous avions besoin de cette victoire »