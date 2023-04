Le PSG prépare du lourd pour combler Mbappé

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé veut évoluer en soutien d'un attaquant de fixation, le PSG aurait identifié le profil de Gonçalo Ramos il y a de longues semaines. A en croire la presse italienne, le club de la capitale n'aurait pas renoncé à l'idée de recruter le buteur portugais de Benfica.

Après la prolongation de Kylian Mbappé, la direction du PSG aurait décidé de placer son numéro 7 au centre de son projet. Conscient que l'attaquant français est plus épanoui lorsqu'il évolue en soutien d'un buteur de fixation - et non en tant que « pivot » comme il le dit lui-même - Luis Campos aurait essayé de le combler lors du dernier mercato estival, sans succès. Malgré tout, le conseiller football du PSG n'aurait pas baissé les bras.

Un attaquant de L1 fait une annonce, Mbappé est prévenu https://t.co/UE5PZcwRCj pic.twitter.com/9VeD68R0aJ — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Le PSG veut recruter un buteur pour Mbappé

Pour faire le bonheur de Kylian Mbappé, Luis Campos aurait coché le nom de Gonçalo Ramos il y a plusieurs mois. Et le dirigeant du PSG n'aurait pas oublié l'idée de recruter le buteur portugais aujourd'hui.

Gonçalo Ramos intéresse toujours le PSG

Selon les informations de Rudy Galetti, divulguées sur son site, le PSG serait toujours sur les traces de Gonçalo Ramos, et ce, en vue du prochain mercato estival. Très performant sous les couleurs de Benfica cette saison, l'attaquant de 21 ans est engagé jusqu'au 30 juin 2026.