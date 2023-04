Révolution au PSG, le prochain très gros transfert déjà identifié

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été promet d'être agité au PSG. Chargé du recrutement, Luis Campos va tenter de rebâtir une équipe compétitive, capable de performer en championnat, mais surtout en Ligue des champions. Alors que l'arrivée de Milan Skriniar serait déjà actée, le dirigeant parisien aurait ciblé sa prochaine priorité et elle concernerait le milieu de terrain.

Le PSG est toujours en course pour remporter un onzième titre de champion de France. Simple consolation pour une équipe, qui ambitionnait de remporter la Ligue des champions dès cette saison. L'espoir né de l'arrivée de Luis Campos et de Christophe Galtier a laissé, peu à peu, la place à une forme de résignation. Pour relancer la machine, des changements sont attendus dès l'intersaison. L'entraîneur du PSG devrait être remercié. Ce ne devrait pas être le cas de Campos comme l'a annoncé le 10Sport.com dès la fin du mois de mars.

Le milieu de terrain, l'une des priorités de Campos

Réputé pour ses trouvailles et ses bons coups sur le marché des transferts, Campos va devoir renforcer une équipe, qui a affiché de grosses lacunes tout au long de la saison. Des faiblesses ont été ressenties, notamment, au milieu de terrain, malgré les arrivées de Vitinha, Fabian Ruiz ou encore de Renato Sanches. Team Football confirme que le renforcement de ce secteur de jeu devrait être l'un des grands chantiers de Luis Campos, qui a poussé l'accélérateur dans un dossier en particulier.

Le PSG passe à l'offensive pour recruter Thuram