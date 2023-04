Le PSG prépare du lourd, un transfert à 35M€ se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Conseiller sportif du PSG et chargé du recrutement au sein de la capitale, Luis Campos aurait ciblé sa priorité pour le prochain mercato estival. Le dirigeant portugais souhaiterait densifier le milieu de terrain et aurait ciblé Khéphren Thuram, le jeune international français de l'OGC Nice. Mais pour recruter le joueur, il faudra verser les 35M€ nécessaires dans ce dossier.

Arrivé l'été dernier, Luis Campos ne doit pas craindre la fin de cette saison. Malgré son bilan plus que décevant, le Portugais devrait conserver son rôle de conseiller sportif du PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com. Il devrait résister à ce nouvel exercice décevant, mais sera attendu au tournant par ses dirigeants. Son recrutement lors du prochain mercato estival sera surveillé de près par le Qatar.

Coup de théâtre sur le mercato, il dit oui au PSG https://t.co/VLv5sKeZiI pic.twitter.com/afjg11f8SL — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Campos veut frapper fort sur le mercato

Conscient des doutes émanant de ses supérieurs, Luis Campos souhaite frapper fort et vite comme l'illustre l'arrivée programmée de Milan Skriniar en fin de saison. Mais d'autres opérations sont espérées dans les prochains mois. L'Equipe évoque l'arrivée de trois renforts certains : un avant-centre, un milieu de terrain et un ailier. La suite du mercato dépendra des ventes enregistrées. Et pour densifier l'entrejeu, Campos penserait à un talent de Ligue 1.

Thuram, la priorité de Campos