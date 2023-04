Mercato : Ça chauffe au PSG, un séisme en prévision ?

Thomas Bourseau

Christophe Galtier pourrait-il être remercié par le PSG ? Ce serait la grande interrogation de ce lundi selon Le Parisien. D’ailleurs, il n’y aurait plus aucune certitude concernant la continuité de Galtier au club.

Le PSG est-il sur le point d’imploser ? Le club de la capitale a repris la Ligue 1 comme il l’avait laissé avant la trêve internationale de mars, à savoir par une défaite. Dimanche soir, après Rennes (0-2), le PSG s’est incliné une nouvelle fois au Parc des princes lors de la réception de l’OL (0-1), la 8ème de l’année 2023. De quoi mettre dans une position plus que délicate Christophe Galtier ?

Galtier maintenu ce lundi matin…

L’entraîneur du PSG devrait être conservé jusqu’à la fin de la saison comme l’a fait savoir Loïc Tanzi, journaliste de L’Équipe , sur le plateau de France Bleu Paris ce lundi. La cause ? Aucun accord n’ayant été trouvé par le comité de direction du PSG avec son éventuel successeur. Le Parisien apporte des précisions sur la situation. Ce lundi matin, une bonne partie des décisionnaires comptaient terminer la saison avec lui dont le conseiller football Luis Campos.

Il l’annonce en direct, il doit tout plaquer au PSG https://t.co/4u3hKcUhrV pic.twitter.com/f1rpnLE6yp — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

…la direction du PSG n’en est plus certaine à présent