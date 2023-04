Surprise, un transfert à 10M€ se prépare au PSG

Hugo Chirossel

Prêté sans option d’achat à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison, Mauro Icardi est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG. Mais l’Argentin a déjà exprimé sa volonté de poursuivre sa carrière en Turquie, une envie qui serait partagée par le club stambouliote. Ce dernier serait d’ailleurs prêt à faire de gros efforts afin de boucler cette opération, qui pourrait s’élever à 10M€.

« Je veux vraiment rester à Istanbul. À Paris, j'étais avec les meilleurs du monde, mais je n'ai rien entendu dans la rue. Ici, je vois un grand intérêt pour moi . » Prêté à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison, Mauro Icardi ne souhaite pas revenir au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024. Le club turc de son côté serait également satisfait des performances de l’Argentin, qui a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Révolution au PSG, un vieux problème de QSI enfin résolu ? https://t.co/DdyJtniFD2 pic.twitter.com/3A7jQaZ6IN — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

Galatasaray veut recruter définitivement Icardi

D’après les informations du Parisien , Galatasaray a tranché dans le dossier Mauro Icardi. En effet, les dirigeants stambouliotes souhaiteraient recruter l’attaquant âgé de 30 ans définitivement. Des premières discussions en ce sens auraient d’ores et déjà eu lieu entre le PSG et Erden Timur, vice-président de Galatasaray. Seul problème, le salaire de Mauro Icardi, qui émarge à un peu moins de 7M€ annuels et dont la quasi-totalité est prise en charge par le club de la capitale cette saison.

Un transfert à hauteur de 10M€ ?