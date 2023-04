Un premier transfert prend forme au PSG

Hugo Chirossel

Prêté sans option d’achat à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison, Mauro Icardi n’a pas l’intention de revenir au PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024. L’Argentin a récemment exprimé son envie de rester en Turquie et le club turc souhaiterait également le conserver. En ce sens, des premières discussions auraient eu lieu avec le club de la capitale.

Cet été, le PSG va devoir gérer le retour de plusieurs éléments indésirables, partis en prêt lors du dernier mercato estival. Une situation qui concerne Mauro Icardi, prêté sans option d’achat à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison. Comme l’Argentin l’a récemment confié, il ne souhaite pas revenir à Paris la saison prochaine.

Icardi veut rester à Galatasaray

« Je veux vraiment rester à Istanbul. À Paris, j'étais avec les meilleurs du monde, mais je n'ai rien entendu dans la rue. Ici, je vois un grand intérêt pour moi », a déclaré Mauro Icardi, dans des propos relayés par TNT Sport . Selon Le Parisien , Galatasaray souhaiterait également poursuivre l’aventure avec l’attaquant âgé de 30 ans.

Le PSG prêt à laisser partir Icardi