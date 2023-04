Coup de théâtre au PSG, il lâche sa réponse pour son transfert

Pierrick Levallet

Devenu l'ombre de lui-même au PSG, Mauro Icardi est parti se relancer ailleurs l'été dernier. L'attaquant de 30 ans a été prêté à Galatasaray, et il revit. L'Argentin brille en Turquie, mais il semble se diriger vers un retour dans la capitale en fin de saison. Cependant, le buteur n'aurait pas vraiment l'intention de quitter Istanbul.

En difficulté au PSG et tourmenté par des problèmes extra-sportifs, Mauro Icardi a souhaité se relancer loin de la capitale l’été dernier. De ce fait, l’attaquant argentin a été prêté à Galatasaray cette saison. Et depuis qu’il a rejoint la Süper Lig, Mauro Icardi revit. Auteur de 10 buts et 7 passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues, le joueur de 30 ans retrouve son niveau.

Vers un retour au PSG pour Icardi cet été ?

Mais d’après la presse turque, Mauro Icardi se dirigerait vers un retour au PSG en fin de saison. Récemment, Askam Spor annonçait que Galatasaray s’était mis à la recherche du remplaçant de l’Argentin et qu’Alexis Sanchez était sur la liste du club stambouliote. Toutefois, Mauro Icardi n’aurait pas vraiment la volonté de partir.

Icardi veut rester en Turquie