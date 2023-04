Un joueur du PSG infidèle, Wanda Nara balance

Thibault Morlain

Le couple Mauro Icardi-Wanda Nara n'en finit plus de faire parler. Alors que les deux semblent avoir décidé de se donner encore une chance, ça n'a pas toujours été simple. Loin de là. Régulièrement, le couple a défrayé la chronique, notamment pour des histoires de tromperies d'Icardi. Wanda Nara s'est d'ailleurs confiée sur le sujet.

Actuellement prêté par le PSG à Galatasaray, Mauro Icardi a énormément fait parler de lui dans les médias. Non pas pour ses performances sportives, mais plutôt pour son couple explosif avec Wanda Nara. Très médiatisé, ce duo n'en finit jamais de faire parler. Dernièrement, ça avait d'ailleurs explosé suite à une affaire de tromperie de la part de Mauro Icardi.

« Personne n’est à l’abri des infidélités »

Il y a eu Gerard Piqué et Shakira, mais aussi donc Mauro Icardi et Wanda Nara. Le média argentin Clarin a d'ailleurs fait le parallèle entre les deux couples. Et concernant les tromperies du buteur prêté par le PSG, Wanda Nara a notamment expliqué : « Personne n’est à l’abri des infidélités. À un certain moment de votre vie, vous l’exercez ou vous les subissez. Je ne sais pas ce qui est mieux ou ce qui est pire ».

« Très équilibré entre les hommes et les femmes infidèles »