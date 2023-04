Le PSG prépare une folie sur le mercato, ce sera 140M€

Amadou Diawara

Pour étoffer son milieu de terrain, le PSG voudrait boucler le transfert de Jude Bellingham lors du prochain mercato estival. Alors que son crack de 19 ans est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, le Borussia Dortmund réclamerait une somme folle pour sa vente. En effet, le BVB exigerait un chèque d'environ 140M€ pour lâcher Jude Bellingham.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jude Bellingham aurait tapé dans l'œil de Nasser Al-Khelaïfi. Alors que le milieu de terrain du PSG est à la peine cette saison, le président parisien voudrait le renforcer en bouclant la signature de la pépite anglaise de 19 ans lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas tari d'éloges à l'égard de Jude Bellingham pendant la Coupe du Monde au Qatar.

Le PSG a trouvé son prochain buteur, un froid est jeté https://t.co/cIZlfPRoQp pic.twitter.com/RrUnKfNT5B — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

Le PSG est tombé sous le charme de Bellingham

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club » , s'était enflammé Nasser Al-Khelaïfi, le boss du PSG, cet hiver durant le Mondial 2022. Toutefois, il serait contraint de casser sa tirelire pour arracher Jude Bellingham au Borussia Dortmund lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Dortmund exige 140M€ pour Jude Bellingham