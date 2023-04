Messi crée la polémique au Real Madrid, l’explication tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré meilleur joueur aux trophées FIFA The Best 2022, Lionel Messi a pu obtenir cette nouvelle distinction individuelle grâce notamment à David Alaba, le défenseur du Real Madrid votant pour le numéro 30 du PSG, alors que son coéquipier Karim Benzema était en lice pour le titre. Présent en conférence de presse ce mardi, l’Autrichien s’est justifié.

Le vote de David Alaba pour le trophée Fifa The Best du meilleur joueur de l’année n’a échappé à personne en Espagne. Le joueur du Real Madrid a en effet placé Lionel Messi en tête de son classement, devant Karim Benzema et Kylian Mbappé, de quoi forcément faire parler à Madrid alors que l’ancienne star du FC Barcelone a été sacrée. L’international autrichien a été la cible d’insultes et d’attaques racistes, l’obligeant à prendre la parole pour se justifier.

David Alaba obligé de s’expliquer

« En ce qui concerne FIFA The Best Award : l’équipe nationale autrichienne vote pour ce prix en tant qu’équipe, pas moi seul. Tout le monde dans le conseil d’équipe peut voter et c’est comme ça que c’est décidé , avait confié David Alaba sur Twitter. Tout le monde sait, surtout Karim, à quel point je l’admire et j’admire ses performances. Et j’ai souvent dit que pour moi, c’était le meilleur attaquant du monde, et c’est toujours le cas. Sans aucun doute. »

Ce n'est pas moi qui choisis »