Lionel Messi sème la zizanie au Real Madrid

Thomas Bourseau

Coéquipier de Karim Benzema au Real Madrid, David Alaba a voté après délibération avec la sélection autrichienne pour Lionel Messi pour le prix de joueur de l’année du Trophée The Best. Une décision qui n’est pas passée au point que le joueur du Real Madrid ait dû la justifier.

Lundi soir a eu lieu la cérémonie The Best de la FIFA à la salle Pleyel de Paris. Au cours de la soirée, Lionel Messi a été élu meilleur joueur du monde de l’année 2022 devant Kylian Mbappé et Karim Benzema qui est arrivé 3ème au classement malgré son Ballon d’or et sa Ligue des champions.

Alaba victime d’insultes racistes à cause du vote pour Messi plutôt que pour Benzema

Pour le vote, les capitaines des sélections nationales ont notamment voté. Ce fut le cas de David Alaba pour l’Autriche. Le vote comptabilisé a été en faveur de Lionel Messi alors qu’Alaba évolue avec Karim Benzema au Real Madrid. Une révélation qui a causé le lancement du #AlabaOut sur les réseaux sociaux et d’une vague raciste envers David Alaba, qui n’a eu d’autre choix que de s’exprimer au sujet du vote pour Messi.

«L’équipe nationale autrichienne vote pour ce prix en tant qu’équipe, pas moi seul»