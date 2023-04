Mbappé va finir dans une ambulance, l'énorme avertissement

Thibault Morlain

Samedi, le choc de Ligue 1 verra s'opposer le premier au deuxième, le PSG face au RC Lens. Un rendez-vous au sommet où on scrutera forcément la performance de Kylian Mbappé. Mais face à lui, le crack de Bondy aura un certain Facundo Medina. Et le défenseur central argentin a averti Mbappé.

Avec 6 points d'avance, le PSG est toujours en tête de la Ligue 1 malgré une période compliquée. Mais attention, samedi, les hommes de Christophe Galtier affrontent leur dauphin, le RC Lens. Les Sang et Or auront l'occasion parfaite de revenir sur les Parisiens en cas de victoire et au sein de l'effectif lensois, on est prêt à partir à la guerre pour ce choc face au PSG.

« Si Mbappé me dépasse... »

Lors de ce PSG-RC Lens, il y aura notamment un duel entre Kylian Mbappé et Facundo Medina. L'Argentin a d'ailleurs prévenu le crack de Bondy. « Si Mbappé me dépasse, ils le prendront avec une ambulance », a lâché Medina pour le média Son Aviones .

« Je l'attraperais par le maillot »