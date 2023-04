«Des choses me choquent» : Une star du PSG le fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison en demi-teinte, Gianluigi Donnarumma a toutefois réalisé une prestation impressionnante contre l'OGC Nice samedi soir, permettant au PSG de s'imposer 2 buts à 0. Probablement la meilleure prestation de l'Italien sous les couleurs parisiennes, ce qui n'empêche pas Christophe Lollichon d'avoir toujours des réserves au sujet du portier du PSG.

Samedi soir à Nice, Gianluigi Donnarumma a probablement réalisé son meilleur match depuis qu'il est au PSG. Une prestation cruciale qui a permis aux Parisiens de remporter une victoire très importante sur la pelouse des Aiglons (2-0). Néanmoins, Christophe Lollichon, entraîneur des gardiens de Chelsea pendant 15 ans, n'est pas totalement rassuré par l'Italien en attend encore plus.

Lollichon encore sceptique pour Donnarumma

« Il a été décisif notamment sur deux arrêts extrêmement difficiles : lorsqu’il met son corps en écran devant Pépé puis sur la frappe croisée de Ndayishimiye où il se couche très vite au sol. Son assurance dans les pieds m’a beaucoup plu. Sur plusieurs relances, il a joué dans l’intervalle avec son pied gauche, ce qu’il ne faisait pas depuis un certain temps. Je l’ai trouvé plus focus psychologiquement et moins hésitant dans les choix à faire », confie-t-il dans les colonnes du Parisien avant d'en rajouter une couche.

«Je le trouve même parfois spectateur»