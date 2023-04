PSG : Mbappé rêvait de battre Messi, il a tout raté

Axel Cornic

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé souhaite marquer l’histoire et il a déjà fait pas mal de choses entre l’équipe de France et le Paris Saint-Germain. Il rêve toutefois de plus et cela passe évidemment par le Ballon d’Or, un prix que son coéquipier Lionel Messi avait déjà remporté trois fois à 24 ans.

En prolongeant son contrat en mai dernier, Kylian Mbappé semblait pouvoir compter sur un PSG fort capable de le mener vers les sommets. La saison actuelle nous a toutefois montré le contraire, puisque le club parisien s’est une nouvelle fois loupé en Ligue des Champions, avec une élimination dès les huitièmes de finale.

Le Bayern Munich l’a tué

Un échec qui n’a pas laissé insensible Mbappé, puisque L’Equipe assure qu’il est ressorti très marqué de la double défaite face au Bayern Munich. La star française s’imaginait en effet pouvoir mener le PSG le plus loin possible et choquer une nouvelle fois la planète football quelque mois après sa Coupe du monde incroyable.

Mbappé rêvait d’un premier Ballon d’Or