Galtier - PSG : Un joueur de Deschamps lui répond sèchement

De retour à Nice en tant qu’entraîneur du PSG, Christophe Galtier a très mal vécu les insultes et chants à l’encontre de sa mère. Le technicien français, qui a chambré les supporters niçois en fin de match, a eu une vive explication avec Jean-Clair Todibo. Le défenseur français en a remis une couche en zone mixte.

Christophe Galtier aura vécu une soirée très difficile pour son grand retour à Nice. Malgré la victoire du PSG, le technicien français a été chahuté par les insultes à son encontre mais surtout sur sa mère. Galtier a d’ailleurs été très franc en conférence de presse.

L’énorme coup de gueule de Galtier

« Pourquoi j'ai réagi comme ça? Vous avez vu?! Vous avez lu?! Vous avez entendu?! Ma maman, elle a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne », a lancé l’entraîneur du PSG, forcément touché par ces mots. En fin de rencontre, Christophe Galtier est allé répondre aux supporters de l’OGC Nice, c’est pour cette raison que Jean-Clair Todibo s’est interposé.

«Pourquoi aller dans la provocation ?»