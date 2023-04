Le PSG provoque une catastrophe à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A Lorient dimanche soir (0-0), l'OM a confirmé ses difficultés du moment et laisse notamment filer le PSG en tête du classement, tandis que le RC Lens a pris seul la place de dauphin. Pour Daniel Riolo, la victoire contre le club de la capitale en Coupe de France a d'ailleurs été le déclencheur du changement de mentalité des Marseillais.

Toujours en course pour le titre ces dernières semaines, l'OM vient de laisser filer de précieux points en concédant trois nuls en quatre matches de Ligue 1. Le PSG possède désormais neuf points d'avance tandis que le RC Lens s'impose pour le moment comme le seul dauphin des Parisiens. Et pour Daniel Riolo, les Marseillais ont très mal géré les matches qui ont suivi après la victoire contre le PSG en Coupe de France.

«Un joueur comme ça, tout le monde le veut» : l’OM menacé sur le mercato https://t.co/RBGpjpgBzm pic.twitter.com/8MwzgjHJUc — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

«L’OM s’est cassé depuis la victoire contre le PSG»

« Je pense que l’OM s’est cassé depuis la victoire contre le PSG en Coupe de France. Il y a eu des victoires hein, mais derrière ce n’est plus le même OM. C’est devenu un OM brouillon avec des individualités qui ont baissé de niveau », explique le journaliste de RMC au micro de l' After Foot avant d'en rajouter une couche en pointant du doigt la responsabilité d'Igor Tudor.

Riolo s'interroge sur Tudor