PSG : Galtier pète un plomb, ils débarquent à la rescousse

Très remonté contre les supporters de l’OGC Nice samedi soir suite à une banderole provocatrice au sujet de sa maman, Christophe Galtier a littéralement explosé suite à cet incident. Et bon nombre de ses confrères sont venus apporter leur soutien à l’entraîneur du PSG.

« Ma Maman a 83 ans, elle sort d’un cancer. Point à la ligne. Si ces gens présents en tribunes voient la Coupe d’Europe, c’est grâce à mon travail la saison dernière », lançait Christophe Galtier samedi soir en conférence de presse après la victoire du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice (2-0). En cause, une banderole déployée par les supporters niçois s’en prenant à la mère de l’entraîneur du PSG, qui n’est pas parti en bons termes de Nice l’été dernier. Galtier a donc explosé, et il a reçu de nombreuses marques de soutien.

« Je comprends la réaction »

Au micro du Canal Football Club dimanche, Habib Beye est monté au créneau pour défendre la position de l’entraîneur du PSG : « Je ne suis pas d’accord avec l’idée qu’on doit accepter ça. Je comprends la réaction, elle aurait pu être plus importante de la part de Christophe Galtier. Prendre de la hauteur, c’est toujours négliger ce qui se passe. Là on dit : oui c’est une chanson qui existe depuis 20, 30 ans. Et c’est le même sujet pour d’autres sujets : Oui le racisme existe dans le stade… C’est dur mais on doit s’élever contre ça. La banderole est indigne et devrait même faire arrêter un match de football », a lâché l’entraîneur du Red Star.

« Une banderole indigne »