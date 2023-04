Ça chauffe au PSG, il pousse une gueulante en interne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La semaine a été agitée au PSG. Après deux défaites consécutives en championnat, Christophe Galtier a dû remobiliser les troupes. Ces derniers jours, l'entraîneur parisien aurait multiplié les prises de parole dans le vestiaire pour mettre le groupe face à ses responsabilités, mais aussi pour tenter de relancer la machine avant le sprint final en championnat.

Battu par Rennes et l'OL ces derniers jours, le PSG n'avait pas le droit à l'erreur face à l'OGC Nice. Une défaite aurait eu des conséquences néfastes pour le groupe, mais aussi pour Christophe Galtier, sur un siège éjectable.

La mise au point de Galtier

Mais malgré les rumeurs au sujet de son avenir, Galtier afficherait un visage déterminé. Selon Le Parisien, l'entraîneur du PSG s'est adressé à son groupe, à de nombreuses reprises. Il aurait, notamment, pointé du doigt le manque d'engagement de quelques joueurs, sans citer de noms. Galtier s'est, aussi, entretenu, individuellement avec certains pour évoquer leur ressenti.

Galtier ne serait pas abattu