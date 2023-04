Un retour improbable se prépare, il prend rendez-vous avec le PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Adrien Rabiot serait dans le viseur du PSG, qui espérerait boucler son retour à Paris librement et gratuitement cet été. Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain de la Juventus a entretenu le flou, expliquant qu'il ne comptait prendre sa décision qu'à l'issue de la saison.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin 2019, Adrien Rabiot a décidé de ne pas prolonger. Un choix qui n'a pas du tout plu à la direction rouge et bleu. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a mis Adrien Rabiot au placard jusqu'à la fin de son engagement. Et après plusieurs mois sans jouer, le milieu de terrain de 28 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur de la Juventus.

L’OM pousse un coup de gueule hallucinant https://t.co/NLTuoDs5h7 pic.twitter.com/yX9u847EQK — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

Un retour d'Adrien Rabiot au PSG ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot changera de club dans les mêmes conditions cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alerté par la situation de son ancien titi, le PSG serait en embuscade pour boucler un coup XXL à 0€, et ce, malgré leur fin de cohabitation compliquée. Mais quelle est la position d'Adrien Rabiot ?

«Nous parlerons de mon avenir à la fin de la saison»