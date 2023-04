PSG : Messi prêt à pardonner pour son transfert ?

Axel Cornic

La presse espagnole s’emballe depuis quelques jours autour d’un incroyable retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Il faut dire qu’un tel scénario n’a jamais semblé si possible, puisque l’Argentin se rapproche doucement de la fin du contrat qui le lie au Paris Saint-Germain et si une prolongation semblait le tenter l’automne dernier, la situation aurait radicalement changé au fil des mois.

Il avait fait ses adieux dans les larmes, mais deux ans après, Lionel Messi pourrait revenir avec le sourire au FC Barcelone. Plusieurs sources en France comme à l’étranger, assurent qu’il ne devrait finalement pas prolonger au PSG en cette fin de saison et si la MLS ou l’Arabie Saoudite l’appellent, c’est bien un retour en Catalogne qui semble se préciser.

Le Barça se prépare, mais...

Mundo Deportivo confirme cette tendance, en revenant sur les rencontres récentes entre Joan Laporta et Jorge Messi, père du joueur qui gère également sa carrière. Au sein du FC Barcelone, on serait effectivement en train de rêver d’un retour de son ancienne star, mais cela s’annonce assez délicat. Le club catalan doit en effet composer avec une situation économique instable et devra surtout trouver une solution pour baisser sa masse salariale, afin de retrouver Lionel Messi.

Lionel Messi attend un appel de Joan Laporta