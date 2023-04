PSG : Un coup de balai légendaire se prépare

Arnaud De Kanel

Bien que leader après sa victoire contre l'OGC Nice samedi soir, le PSG vit une saison catastrophique. Les recrues de l'été dernier illustrent bien le manque criant de qualité dans l'effectif parisien. Ainsi, plusieurs joueur sont déjà invités à se chercher une porte de sortie, qu'importe le statut.

L'été risque une nouvelle fois d'être tourmenté au PSG. Comme à chaque mercato, le club de la capitale fait parler de lui. Les Franciliens restent même sur deux fenêtres de transferts complètement ratées et sont donc obligés de remédier à cela dès le mois de juin. Luis Campos et son équipe auraient déjà pris les devants à en croire Le Parisien et plusieurs joueurs auraient été avertis de leur sort.

Le PSG veut tout changer

Trois mois pour tout changer, c'est la nouvelle devise du PSG. De juin à août, le club de la capitale compte opérer de nombreux changements. Le PSG est très déçu de plusieurs joueurs et compte tourner la page définitivement. Selon Le Parisien , Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike, Sergio Ramos et Lionel Messi seraient les hommes chassés du club. Tous ne risquent pas de crouler sous les propositions. Pour les deux derniers cela sera plus simple étant donné qu'ils n'auront plus de contrat en fin de saison, mais pour les autres, le PSG n'est pas tiré d'affaire et devra certainement composer avec ses poids la saison prochaine à moins d'un miracle. Malgré tout, des tauliers ont été identifiés et le club de la capitale ne compte pas s'en séparer.

Construire autour d'une base