Mbappé, Messi… Toutes les infos mercato du 10 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Mbappé s'interroge sur son avenir au PSG

L'EQUIPE consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur le cas Kylian Mbappé au PSG, et indique que l'attaquant français commence sérieusement à se poser des questions sur son avenir au club. Les promesses non tenues de l’été dernier, ainsi que les résultats d'ensemble du PSG cette saison semblent l’agacer et le poussent à s'interroger, alors que son contrat court jusqu'en 2024.



PSG : Barcelone prépare le terrain pour le retour de Messi

Alors que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en fin de saison, le FC Barcelone semble plus que jamais étudier la possibilité d'un retour de l'attaquant argentin. Selon les révélations de la Cadena Ser , une réunion serait prévue entre Joan Laporta, le président du club catalan, et le père de Messi. De son côté, Mundo Deportivo annonce que le numéro 30 du PSG attend que le FC Barcelone fasse le premier pas avant de se décider, même s'il échange régulièrement avec Laporta ainsi que Xavi, l'entraîneur du Barça.



PSG : Al-Hilal propose une fortune à Messi

Par ailleurs, la Cadena Ser annonce que le club saoudien d'Al-Hilal, bien déterminé à jouer les trouble-fêtes dans ce feuilleton Messi, aurait proposé un salaire de 420M€ sur un an à l'attaquant argentin du PSG.



Le PSG veut faire revenir Moussa Diaby