PSG : Il fait une incroyable promesse à Lionel Messi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi semble toujours dans le flou en ce qui concerne son avenir au PSG. Une situation qui ne laisse évidemment personne insensible du côté du FC Barcelone où son retour est attendue. D'ailleurs, en Catalogne, le père de l'attaquant argentin aurait reçu une promesse.

Buteur contre l'OGC Nice samedi soir (2-0), Lionel Messi n'a toutefois pas fait oublier son début d'année plus que poussif du côté du PSG. Très discret depuis le retour de la Coupe du monde, l'Argentin s'interroge même sur son avenir qui semble s'écrire désormais loin du club de la capitale. Et du côté du FC Barcelone, on prépare déjà le terrain pour faire revenir La Pulga deux ans après son départ.

Laporta a rencontré le père de Lionel Messi

Et selon les informations de La Cadena SER , Joan Laporta a même rencontré Jorge Messi, père et agent de La Pulga . Durant leur entretien, le président du FC Barcelone aurait assuré qu'il n'était pas possible que Lionel Messi quitte l'Europe sans l'hommage qu'il mérite. Sans discuter directement d'un retour au Barça.

PSG : Messi poussé vers la sortie, Mbappé s’en mêle https://t.co/dojrENEGMM pic.twitter.com/JdZfJFj23m — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

Une offre du Barça est attendue