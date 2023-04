Mercato - PSG : Une condition claire se confirme dans le deal Osimhen

Alexandre Higounet

De nouvelles révélations sont apparues ces dernières heures dans le dossier Victor Osimhen, pisté par le Paris Saint-Germain en vue du mercato estival. Elles viennent confirmer qu’il existe une condition absolument incontournable à la concrétisation du transfert du buteur nigérian de Naples. Analyse.

Ces dernières heures, de nouveaux éléments ont été révélés dans les médias au sujet de l’opération Osimhen, qui pourrait se retrouver concerné par un transfert cet été compte tenu de la cote dont il dispose aujourd'hui sur le mercato, à moins qu’il ne prolonge d’ici là avec son club.

Osimhen trop cher pour le Bayern…

En effet, le média Sky Sport Allemagne a révélé que le Bayern Munich avait récemment pris position dans le dossier. Les dirigeants munichois auraient même tenu une conversation téléphonique avec les représentants de Victor Osimhen afin de marquer leur intérêt et de prendre des informations sur les conditions du deal. Selon les informations de Sky Sport Allemagne , les retours obtenus auraient légèrement tempéré la direction du Bayern. En effet, pour s’attacher les services de Victor Osimhen, il faudra dépenser plus de 100M€. Au sein du club bavarois, on estime que le montant est beaucoup trop élevé.

Ce que l’état-major parisien a bien compris dans l’opération Osimhen

Pour le Paris Saint-Germain, ces révélations apportent deux confirmations claires : d’une part que la seule véritable concurrence sur ce dossier proviendra probablement des grands clubs de Premier League, les seuls en situation d’investir autant pour récupérer le buteur nigérian. D’autre part, qu’il ne sera pas en mesure de prendre concrètement position sur Osimhen s’il ne met pas un terme à la MMN (Messi-Mbappe-Neymar). En clair, sans un départ de Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat cet été, il n’y aura pas d’offensive crédible de la part du PSG sur le buteur nigérian, tant pour des raisons économiques que d’équilibre sportif sur le terrain. Cette condition incontournable pourrait d’ailleurs être à l’origine du revirement du club de la capitale, qui n’est plus aussi sûr de vouloir prolonger le bail de l’Argentin… La direction parisienne sait qu’elle court à la catastrophe si elle repart pour un an avec la MMN sans recruter un grand avant-centre capable d’évoluer en pivot. Dans ces conditions, le calcul de l’état-major du PSG a été rapide : il n’existe pas d’autres options qu’un départ de Messi. Et il s’évertue depuis, tout en finesse, à amener Doha à l’intégrer, au-delà du rendement économique qu’offre la présence de la star argentine au Parc des Princes.