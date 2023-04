Le PSG rêve d’un transfert colossal, il peut totalement exploser

Axel Cornic

Son talent était déjà visible en Ligue 1, mais c’est bien cette saison en Serie A que Victor Osimhen est en train d’exploser au plus haut niveau. Le Nigérian du Napoli est l’un des meilleurs buteurs en circulation actuellement et cela n’a pas échappé à Luis Campos, qui aimerait beaucoup le retrouver du côté du Paris Saint-Germain après l’avoir côtoyé au LOSC.

L’attaque du PSG pourrait bien être le secteur au PSG qui connaitre le plus grand nombre de changements au cours du mercato. Kylian Mbappé est intouchable, mais autour de lui tout peut se passer avec un Lionel Messi en fin de contrat et un Neymar toujours indésirable. Hugo Ekitike, qui a rejoint le PSG en prêt l’été dernier en provenance du Stade de Reims, ne devrait pas être gardé non plus.

Campos doit trouver un numéro 9

Pour offrir une nouvelle attaque à Mbappé, Luis Campos aurait déjà lancé les recherches pour deux profils précis. Le Parisien a en effet récemment annoncé qu’il souhaiterait recruter un ailier droit ainsi qu’un attaquant de pointe au PSG. A noter que ce dossier était déjà l’un des objectifs du précédent mercato estival, puisque Campos avait notamment promis l’arrivée de Robert Lewandowski à Mbappé... avant de voir le joueur du Bayern Munich filer du côté du FC Barcelone.

Osimhen reste la priorité, mais...