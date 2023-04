Mbappé - PSG : Ça va être légendaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une nouvelle saison impressionnante sur le plan statistique, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1. Un nouveau record qui s'ajoute à la liste de ceux qu'il détient déjà. Mais s'il poursuit sur sa lancée, l'attaquant français pourrait bien poursuivre sa moisson de records.

Samedi soir, en ouvrant le score contre le RC Lens, Kylian Mbappé a inscrit son 139e but en Ligue 1 avec le PSG. Un record. Le crack de Bondy est effectivement devenu le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale en championnat, après avoir déjà battu Edinson Cavani le mois dernier pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec désormais un total de 203 réalisations. Buteur le plus rapide du PSG en Ligue 1 (8 secondes contre Lille), Kylian Mbappé est également le meilleur réalisateur du club en Coupe d'Europe, grâce à ses 34 buts en Ligue des champions. Mais il est aussi le seul Parisien à avoir marqué un quintuplé, c'était contre l'US Pays de Cassel en Coupe de France. Et pourtant, d'autres records sont à sa portée.

Meilleur buteur en Coupe de France

S'il reste au PSG cet été, comme il l'a lui-même annoncé, Kylian Mbappé devrait devenir le meilleur buteur de l'histoire du club en Coupe de France. Avec 28 réalisations, il n'est qu'à une longueur de François M'Pelé, et ne devrait donc avoir aucun mal à le dépasser la saison prochaine.

Meilleur buteur au Parc des Princes

Autre record à la portée de Kylian Mbappé s'il reste au moins une saison supplémentaire au PSG, celui de meilleur buteur au Parc des Princes. l'international français a trouvé le chemin des filets à 95 reprises dans l'enceinte parisienne et pointe encore à 15 longueurs d'Edinson Cavani, recordman en la matière. Mais là encore, le Matador est clairement à portée de tir de Kylian Mbappé.

Meilleur buteur sur une saison

Avec 32 buts au total cette saison, Kylian Mbappé ne devrait pas parvenir à atteindre la barre des 50 buts inscrits par Zlatan Ibrahimovic lors de la saison 2015-2016. Le Suédois avait notamment trouvé le chemin des filets adverses à 38 reprises en Ligue 1. Pour le moment, le meilleur total de Kylian Mbappé sur une saison était de 42 buts toutes compétitions confondus en 2020-2021. L'ancien Monégasque devra donc faire une saison légendaire s'il souhaite améliorer les 50 buts d'Ibrahimovic.

Les records fous

D'autres records doivent secrètement être dans la tête de Kylian Mbappé, comme celui de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1. Avec 155 réalisations, l'attaquant du PSG est déjà dans le top 20, mais il est très loin des 299 buts de Delio Onnis. S'il souhaite atteindre ce total, Kylian Mbappé devra rester bien au-delà de 2024, date à laquelle se termine son contrat. A un rythme de 25 buts par saison, il lui faudrait environ 6 ans pour rattraper l'illustre attaquant italo-argentin et battre ce record légendaire. Néanmoins, avec une saison supplémentaire au PSG, Kylian Mbappé devrait parvenir à entrer dans le Top 10en délogeant le Suédois Gunnar Andersson (179 buts).



Enfin, un dernier record pour taper l'œil de Kylian Mbappé, à savoir celui du meilleur passeur de l'histoire du PSG. Avec ses 83 passes décisives, l'attaquant français est déjà troisième dans ce classement, mais il est encore loin d'Angel Di Maria et ses 112 offrandes. Mais avec Mbappé, rien ne semble impossible, et s'il décide de s'établir sur le long terme au PSG, les records devraient rapidement s'enchaîner.