PSG : Il dénonce un projet fou pour le transfert de Messi

Thibault Morlain

Alors qu'une prolongation au PSG était évoquée il y a quelques semaines pour Lionel Messi, on n'en prendrait désormais plus le chemin. En effet, la tendance semble maintenant être à un départ libre de l'Argentin, qui pourrait notamment retrouver le FC Barcelone. La flamme pourrait se raviver, mais voilà que les Blaugrana auraient une idée derrière la tête avec Messi. Et Daniel Riolo a dénoncé cela...

Depuis plusieurs mois maintenant, l'avenir de Lionel Messi fait parler. Alors qu'on attendait une réponse du joueur du PSG à son retour de la Coupe du monde, ce n'est toujours pas le cas. Mais la tendance aurait totalement changé. Proche de prolonger au PSG, Messi serait désormais en passe de partir libre à la fin de la saison. Alors que plusieus clubs sont intéressés par le champion du monde argentin, c'est un retour au FC Barcelone qui prend de plus en plus d'ampleur. Deux ans après avoir quitté la Catalogne, Lionel Messi pourrait bien retrouver sa maison.

« Messi ? Il part »

Invité de l'émission Hors Jeu sur Twitch , Daniel Riolo s'est confié sur l'avenir de Lionel Messi. Confirmant son départ du PSG et son possible retour au FC Barcelone, le journaliste RMC a regretté que le Barça fasse cela pour des raisons économiques : « Messi ? Il part. Je suis convaincu ? Oui. Le Barça semble vouloir le récupérer. Le truc qui est fou, je ne crois pas que s'il le récupère ce soit pour des raisons sportives ».

« C'est un apport économique »