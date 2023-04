Zidane - PSG : Le verdict est tombé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Qatar pour venir prendre la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG, Zinedine Zidane présente l’avantage d’être libre. Mais à en croire les propos de Christophe Dugarry, très proche de l’ancien entraîneur du Real Madrid, ce dossier ne devrait pas aboutir.

Englué dans une situation sportive délicate à la tête du PSG en plus du scandale d’accusations racistes auquel il doit désormais faire face, Christophe Galtier se trouve dans une situation très délicate pour son première saison au Parc des Princes. L’hypothèse d’un limogeage en fin de saison semble se préciser pour l’entraîneur français, et le PSG devra alors lui trouver un successeur. Les pistes menant à José Mourinho et Thiago Motta font couler beaucoup d’encre, tout comme l’option Zinedine Zidane qui avait déjà été approché par le PSG l’été dernier.

Zidane évoqué pour le PSG

Zinedine Zidane avait à cette époque refusé le poste, espérant pouvoir récupérer l’équipe de France après la Coupe du Monde au Qatar. Mais Didier Deschamps a finalement prolongé jusqu’en 2026, dans un entretien accordé au Figaro en février dernier, Zidane avait laissé la porte ouverte au PSG : « Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite », indiquait l’ancien entraîneur du Real Madrid.

« Je n’y crois pas »