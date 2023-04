Le PSG vise José Mourinho, on connait la raison

Axel Cornic

Actuellement à l’AS Roma, José Mourinho est annoncé comme l’un des grands objectifs du Qatar pour oublier Christophe Galtier cet été. Ce n’est pas la première fois que le Portugais est lié au Paris Saint-Germain, mais cette fois ça pourrait bien être la bonne... grâce à un certain Luis Campos !

Tout le monde se demande qui sera sur le banc du PSG la saison prochaine. Christophe Galtier semble en effet avoir déjà perdu tout crédit et son départ serait devenu inévitable, mois d’un an après son arrivée. Pour le remplacer, l’un des techniciens les plus connus au monde pourrait être approché...

Le PSG veut José Mourinho

D’après les informations de RMC Sport, le PSG souhaiterait miser sur José Mourinho, qui après une période délicate à Manchester United et à Tottenham semble retrouver le sourire à l’AS Roma. Arrivé en juillet 2021, il a notamment remporté la Ligue Europa Conference la saison dernière.

Une idée de Luis Campos