Mercato : Le Barça dit "oui" à un retour de Messi !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Alors que son contrat se termine le mois de juin, Leo Messi semble plus proche que jamais d'un départ du PSG. Les dernières rumeurs avaient souligné que l'international argentin voudrait retrouver le FC Barcelone et se serait même entretenu à plusieurs reprises avec l'actuel entraîneur des Blaugrana, Xavi Hernandez. Ce mercredi, la presse catalane vient de larguer une bombe selon laquelle la direction du FC Barcelone ainsi que les cadres du vestiaire auraient dit oui à un retour de leur légendaire n°10. Alexandre Ruiz et Albert Masnou, journaliste pour Sport, nous en disent plus sur le plateau de Fair Play.

Son aventure au Paris Saint Germain n'a pas été une réussite pour l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Arrivé l'été 2021, Leo Messi a été recruté dans l'optique d'offrir un premier trophée européen au Paris Saint Germain, deux ans après que l'Argentin va quitter la capitale française sans avoir réussi à atteindre cet objectif qu'il s'était fixé : "Je viens avec toute mon envie. Mon rêve est de soulever une nouvelle fois la C1". Avait déclaré Messi lors de sa signature. Son retour au Barça pourrait certes être imminent mais sous quelles conditions ?

Un retour pas aussi simple que ça

Son retour au FC Barcelone ne sera pas chose facile. Si le club s'est montré ouvert à cette idée et que Joan Laporta est plutôt optimiste, en réalité il faudra que certaines choses passent d'abord au vert avant de voir Leo Messi enfiler de nouveau le maillot Blaugranas. Dans un premier temps, la Liga devra accepter le retour de Leo Messi, Tebas n'est pas contre l'idée et il a même affirmé qu'il serait content de revoir Messi évoluer dans le championnat espagnol. Puis dans un second temps le Barça devra effacer un déséquilibre financier de 5 millions d'euros et à cela Tebas a répondu que la Liga ne changerait aucunement les règles pour faciliter la tâche au club catalan afin de recruter Messi. Vous l'avez compris, il y'a de la volonté mais les problèmes économiques que traversent le Barça pourraient faucher le retour de Leo Messi dans son ancien chez lui.