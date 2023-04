Entre le Real Madrid et le Barça, c'est clairement la guerre !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Joan Laporta s'est exprimé sur l'affaire de corruption des arbitres. Le Président du FC Barcelone a tenté tant bien que mal de sauver les meubles afin d'éviter une éventuelle sanction de l'UEFA en réfutant toute cette histoire. Selon lui, le but de la direction catalane était de recevoir des informations sur certains arbitres afin de les transmettre aux joueurs contre une certaine somme d'argent. Alexandre Ruiz fait le point sur cette affaire qui secoue le football espagnol sur Fair Play en compagnie du numéro 2 de la rédaction du média Sport, Albert Masnou.

Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à une telle guerre entre la direction du Real Madrid et celle du Barça. Les accusations portées par Joan Laporta sur le Real Madrid ont clairement créé une rogne sans précédent chez la direction merengue. Laporta, lundi dernier lors d'une conférence de presse, a accusé le Real Madrid d'être un club du Gouvernement espagnol, autrement dit, il est favorisé sur le plan footballistique et par les arbitres. Mais aussi, d'avoir été l'équipe préférée de l'ancien dictateur Francisco Franco, d'où le fait qu'ils ont remporté plusieurs trophées dans le passé, de graves accusations portées par un Président de club. Laporta a poursuivi en allant plus loin puisqu'il accuse le Real Madrid d'avoir manipulé ce dossier qui secoue le club catalan en ce moment pour le nuire. Vous l'avez compris, Joan Laporta nage en plein délire et tente de se sauver d'une affaire qui pourrait clairement porter préjudice à lui et au FC Barcelone.

Le Real Madrid réagit aux accusations