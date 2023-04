Griezmann est en feu, l’Atletico de Madrid retombe amoureux !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Élu homme du match lors de la dernière victoire de l’Atletico de Madrid contre Alméria (2-1), avec un doublé du Français, Antoine Griezmann revient à son meilleur niveau. Pas étonnant de voir le chouchou des Colchoneros à la Une de la presse espagnole et du 180 secondes de Fair Play proposé par Alexandre Ruiz.

Huitième meilleur buteur de Liga avec 11 réalisations, Antoine Griezmann caracole en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat espagnol (8). Un attaquant qui retrouve la pleine possession de ses moyens après une aventure mitigée au FC Barcelone et un retour timide à l’Atletico de Madrid. Et avec un Grizou en grande forme, ce sont les Colchoneros tout entier qui marchent sur l’eau avec 15 points pris sur les 15 possibles lors des 5 derniers matchs. Monstrueux.

Griezmann bientôt dans l’histoire