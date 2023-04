Revue de presse : L’impuissance du Barça fait parler en Espagne !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Leader de Liga, le FC Barcelone tourne au ralenti. Un deuxième match nul et vierge qui fait couler beaucoup d’encre dans la presse espagnole ces dernières heures. Alexandre Ruiz revient en détail sur ce « coup de moins bien » du club catalan, impuissant face au but alors que le titre lui de champion lui tend les bras.

Totalement muet contre Gerone (0-0), le Barça s’est de nouveau pris les pieds dans le tapis ce week-end. Un nouveau match nul, face à la modeste équipe de Getafe. Et une fois de plus, les coéquipiers de Robert Lewandowski n’ont pas réussi à faire trembler les filets (0-0). Une stérilité offensive qui se retrouve à la Une des journaux espagnols et de la revue de presse de ce 17 avril 2023 signée Alexandre Ruiz.

Xavi tente un coup… Manqué !

Dans sa revue de presse de 180 secondes chrono, Alexandre Ruiz épluche à la perfection ce que propose la presse espagnole, et notamment catalane, ce lundi. Le désespoir de voir un Barça aphone mais également le décryptage du coup de poker tenté par l’entraîneur Xavi. En installant Jordi Alba et Baldé sur le couloir gauche, le technicien espagnol pensait surprendre. C’est manqué… Son Barça n’a pas été plus efficace que la semaine passée et il faudra vite corriger le tir pour relancer la machine grippée du navire catalan.