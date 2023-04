Vente OM : Il lâche une bombe et prend une grande décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis deux ans, les rumeurs sur la vente de l'OM mettent le feu à la cité phocéenne. Malgré un feuilleton qui ne cesse de s'étirer, certains journalistes comme Thibaud Vézirian affirment que le club marseillais devrait changer de propriétaire très prochainement. Ce mardi soir, il a fait un nouveau point sur ce dossier.

L'avenir de Frank McCourt à l'OM est régulièrement discuté. Malgré les nombreux démentis du dirigeant américain, certains journalistes annoncent un « feu d’artifice » imminent à Marseille. C'est le cas de Thibaud Vézirian, qui évoque depuis près de deux ans la vente de l'OM. Très actif dans ce dossier, le journaliste a enchaîné les annonces ces derniers mois. « Si l’OM ne m’a pas attaqué en diffamation c’est que mes dossiers sont solides ? tu peux faire les conclusions que tu veux » avait lâché l'ancien chroniqueur de la Chaîne L'Equipe à un internaute lors de l'un de ses lives Twtch. Et ce mardi soir, Vézirian en a remis une couche sur ce dossier, qui agite la cité phocéenne.

« Vous pouvez être tranquille là-dessus »

Régulièrement interpellé par des fans de l'OM sur les réseaux sociaux, Vézirian campe sur ses positions. Selon ses sources, le départ de Frank McCourt serait acté. « Vous pouvez être tranquille là-dessus, attendre l’inéluctable (…) Soyez tranquille, vu la situation, il ne peut pas en être autrement dans le futur. Si il y avait eu des problèmes, je l’aurais dit directement, haut et fort. J’aurais fait une vidéo et basta » a-t-il, encore, lâché.

« Motus et bouche cousue »